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培正中學前校監 藐視法庭囚六周

2020-12-22 列印
培正中學前校監 藐視法庭囚六周
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　　有「電子大王」之稱的香港培正中學校友顧明均，自一六年起屢入稟法庭質疑前校監陳之望（見圖）的博士學歷。陳之望至今沒有應法庭命令公開學歷證明正本，上月被裁定藐視法庭罪成，高等法院昨日判處陳入獄六星期。

　　法官認為，儘管陳在求情中表示，他對社會貢獻良多，但他蔑視法庭的罪行跟社會服務無關，法官拒絕因此調整刑期。本定罪已導致他名譽掃地，嚴重影響他的誠信，以及他日後跟顧明均對簿公堂時，他本人的可信性。

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