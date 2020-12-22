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羅冠聰申英政治庇護

2020-12-22 列印
羅冠聰申英政治庇護
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　　涉嫌違反《港區國安法》而流亡英國的前「香港眾志」常委羅冠聰昨晚發文指，「決定在英國申請政治庇護，成為流散在全球各地的其中一位香港人。」他又指永遠都不會放棄香港人的身份。

　　羅冠聰指自己被列為國安法下的通緝犯，日後若要續領特區護照，必須進入中國大使館辦理手續，故經歷思想掙扎後，決定在英國申請政治庇護。希望引起英國政界對香港流亡者的關注。他指「希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護着香港的文化、價值。」

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