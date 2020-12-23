﻿戴口罩面罩 疑被病人播毒 天水圍私醫染疫 發病當日仍應診

本港昨天新增六十三宗新冠肺炎個案，為一個月以來最低，當局指數字似乎稍回落，希望可保持下降趨勢，持審慎樂觀態度。疫情下，市民須時刻警惕，天水圍俊宏軒商場一家私家診所的醫生吳小春染疫，他上周先後為兩名其後確診的病人診症，當時有戴口罩及面罩，其後「中招」。當局稱，上周六（十九日）之後到訪該診所的人士須接受檢測。



六十三宗新增個案中，有五十三宗屬本地感染，當中十三宗源頭不明，另有三十多人初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診數字似稍有回落，希望趨勢能夠持久，一般要觀察多數天的情況，目前持審慎樂觀態度。



張竹君公佈，天水圍俊宏軒商場一家診所的醫生吳小春染疫，他上周二（十五日）及上周五（十八日）為兩名其後確診的病人診症，當時有為病人「睇過喉嚨，聽過肺」，有近距離接觸。她稱，吳醫生看診時有戴口罩及面罩，可能在除下裝備時，未有徹底清潔而受感染，列為本地關連個案。



張竹君表示，吳醫生得知兩病人確診後，有些擔心，故周日（二十日）到檢測中心接受檢測，翌日發病，當天最後一天應診。該診所須關閉至下月五日，其他員工送檢疫，曾於上周六及之後到訪診所的人士須接受檢測。她相信所有醫生都會做足感染控制措施，故不會隨便將所有曾為確診者診症的醫生列為密切接觸者。



曾訪診所人士須檢測



醫管局指出，吳醫生有參與當局的普通科門診公私營協作計劃，有四百名病人獲安排到其診所覆診，局方會聯絡相關病人，安排轉換醫生，或回到普通科門診繼續就醫。



同時，藍田平田邨平誠樓新增兩宗初步陽性個案，累計五個單位有人染疫，若兩個案轉為確診後，中心會向平誠樓發強制檢測令。觀塘花園大廈玉蓮臺本月累計有三個單位有人染疫，油塘油美苑潤美閣亦有三個單位確診，當中兩戶涉及早前機場警區個案，中心會到兩廈派樣本樽。筲箕灣明華大廈A座亦新增一病例，為已知單位的家居密切接觸者。



東區兩廈居民獲派樣本樽



醫院個案方面，聯合醫院一名八十九歲女病人確診，她前日因跌倒經急症室入住內科病房，當時除了頭暈外無病徵，接受篩查檢測後確診，有六名同病格病人要檢疫，他們檢測結果暫時均呈陰性。該女病人在病房有一段時間佩戴口罩不當，局方提醒住院病人要戴好口罩。



此外，一名駐守東九龍總區失蹤人口調查組的二十六歲女警員初步確診，她上周五(十八日)不適，周日(二十日)求醫。該女警上周六(十九日)與一個社區組織進行會議，期間全程佩戴口罩，當日最後一天上班。



另外，伊利沙伯醫院一名八十六歲男確診者昨天不治，他有長期病患，上月二十七日因咳嗽入院，其後確診。本港累計一百三十二名新冠病人離世。



