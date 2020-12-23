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﻿李思嫣與夫初檢報告 短訊通知未能成功

2020-12-23 列印
正義聯盟創辦人李偲嫣上周三離世，死後檢驗證實確診，其丈夫謝鋮浚前天亦確診。醫管局總行政經理劉家獻表示，兩人本月十日提交唾液樣本到元朗容鳳書健康中心的收集點，檢測結果均為陰性，外判商上周一（十四日）嘗試以電話短訊通知結果，卻不成功。 涉系統問題逾八百人受影響 食衞局昨晚深夜發稿，稱由於更改電腦系統過程中系統出現技術問題，導致部份市民接受檢測後仍未能收到檢測結果的電話短訊。當局又稱，估計自十一月底以來，受影響市民約有八百多人。
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