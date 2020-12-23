﻿下周四除夕「急凍」 或破紀錄低見6.9° C

本港去年經歷有紀錄以來最暖的一年，今年完結前，有望度過一個較寒冷的冬季。天文台預測一股寒潮下周抵港，除夕夜最低氣溫或跌至攝氏十度；有外國氣象網推算將跌至不足七度，恐打破二○一二年紀錄的七點一度，成為最冷的除夕夜。疫情及寒冷天氣交侵，有醫生提醒市民要注意保暖，以及減少聚會，以免染疫。



本港聖誕節假期至下周初天色明朗，日間和暖。天文台科學主任（預報業務）梁麗儷回覆本報查詢時說，下周中期受一股強烈東北季候風補充，氣壓上升，「個北風都幾大」，同時下周二及下周三有一兩陣雨，氣溫持續下降，雖然下周四大除夕沒有雨，預測當日最低氣溫約攝氏十度。氣象組織「地下天文台」引述歐美氣象超級電腦的運算結果指，本港除夕的氣溫將跌至攝氏六點九度，有機會創下最凍紀錄。



醫生籲避免聚會 打流感疫苗



此外，衞生署數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度維持在低水平。在新冠肺炎和冬季流感夾擊下，公共醫療醫生協會會長馬仲儀呼籲市民盡量減少社交活動：「唔好搞大食會或者打邊爐。」加上天氣轉冷，市民或關窗致室內空氣不流通，因而增加感染風險。呼吸系統專科醫生梁子超說市民要注意保暖及保濕，例如多飲水，以濕潤呼吸道內的黏膜，提升抑制病毒的保護力。



西醫工會會長楊超發表示，市民接種流感疫苗的高峰期約莫在十月，本港本月初卻出現首宗同時感染新冠和流感病毒的死亡病例，需求略有回升。馬仲儀直言：「其實應該早啲打（流感疫苗）。」她呼籲市民不妨即時接種，因冬季流感一般在農曆新年後才結束。另外，七間公立醫院內科住院病牀周一午夜已爆滿，當中博愛醫院的使用率達百分之一百二十六。