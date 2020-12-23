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英另類「硬脫歐」 貨運受阻超市現搶購潮

2020-12-23 列印
　　因應英國出現傳播力提高七成的變種新冠病毒，逾四十個國家及地區對英國實施入境限制，進出英國的貨運大受影響，多家超市的貨物將短缺。據悉，英法兩國已就重開邊境達成共識，最快今日生效。

　　英國新冠肺炎昨日新增約三萬三千宗確診，累計二百零七萬宗。法國自當地周一凌晨起，四十八小時內暫時禁止任何人從英國入境，同時暫停海陸空貨運。

　　英國首相約翰遜指理解各國對變種病毒的憂慮，又透露已與法國總統馬克龍通電話，雙方都希望盡快重開邊境，以恢復貨運。倫敦等地有多家超市的貨品被搶購一空，多家連鎖超市警告如本周內不能恢復通關，新鮮食材將短缺。

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