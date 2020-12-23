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澳門禁曾到外地中港台人士入境

2020-12-23 列印
　　澳門政府宣佈，今天起，所有在入境前二十一天內曾經到過中國以外國家或地區的內地、香港和台灣地區居民，禁止進入澳門。同時，不擁有中國內地、香港和台灣地區居民身份的非本地居民，倘在入境前二十一天在內地逗留，且屬家庭團聚或其他與澳門有密切聯繫的例外情況，經衛生當局事先批准，方可入境。

        此外，因應英國出現變種病毒，澳門前晚宣佈由當晚十時起，由香港及英國等地入境的人士，需集中醫學觀察二十一日。

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