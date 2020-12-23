﻿荃灣中槍學生缺席聆訊﻿ ﻿曾受訪稱將開始「流亡」﻿

荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生曾志健，於去年十月一日在荃灣遭警員開槍射中左胸，一度危殆。曾志健和另一名理工大學博士生事後被告一項暴動罪，曾另被控襲擊開槍的警員等兩項襲警罪。案件昨日在區域法院提訊，曾志健缺席聆訊，法官高勁修下令即發出拘捕令。



曾志健的代表大律師黃瑞紅表示，她曾聯絡曾志健但不遂，要求法庭解除她代表曾志健的法律職務。根據曾志健的原有保釋條件，他獲准以現金五千元現金保釋，須每周到荃灣警署報到一次，不得離境，但不包括交出所有旅遊證件。控方透露，他最後一次報到時間為十月二十四日。警方曾於本月二十日，上訪其寓所尋找他，但他已不知所終。據了解，曾志健地址的住客身份已更改，至今未有資料顯示他已經離境。



案件十月初在區域法院提訊時，曾志健曾透過資深大律師駱應淦表示「應該會認罪」。但早前他接受傳媒訪問時，表明已改變主意，不會出席昨日審訊，並擬開始「流亡」生涯。他的十五歲女友上周亦接受其他傳媒訪問時，透露已流亡英國倫敦，並正在尋求政治庇護。



往美領尋求庇護被拒



海外組織Friends of Hong Kong昨午代表曾志健發出聲明，內文寫道「他們正在流亡，自由地生活中。」聲明又提到曾志健與其他示威者，包括鍾翰林，曾在今年十月二十七日向美國駐港領事館尋求協助，惟鍾翰林同日因涉嫌觸犯《國安法》後被捕。餘下各人繼續去到美國領事館尋求庇護，但當時被拒絕。



根據控罪書，曾志健及邱宏達被控一項暴動罪，指他們於去年十月一日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與暴動；而曾志健另外被控兩項襲警罪，指他於同日在荃灣鱟地坊，襲擊警員謝思明和當日開槍的警員曾家輝。至於邱宏達昨日則仍未決定答辯意向，獲准以相同條件保釋至明年二月二日再應訊。



