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外交部批羅冠聰「犯罪份子」

2020-12-23 列印
　　涉嫌違反《港區國安法》而流亡英國的前「香港眾志」常委羅冠聰，日前決定向英國申請政治庇護，表明將「成為流散在全球各地的其中一位香港人。」中國外交部昨日回應指，羅冠聰是被香港警方通緝的犯罪嫌疑人，不管反中亂港份子如何乞求外部庇護，他們的結局只有一個，就是徹底失敗。

　　外交部發言人汪文斌表示，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。中方堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干涉香港事務、干涉香港司法、出於政治目的包庇違法犯罪份子。

　　羅冠聰周一晚在社交網站發文指，自己在《港區國安法》下成為通緝犯，決定申請政治庇護，但強調永遠不會放棄香港人的身份。

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