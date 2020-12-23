﻿﻿﻿四刀手闖入十秒砍殺石廠東主﻿

粉嶺和合石發生謀殺案，一名石廠東主遭昨日遭四名黑衣刀手衝入石廠十秒奪命。兇徒狂砍事主多刀重傷昏迷，然後登回由同黨駕駛私黑色家車逃去。報警後救護員到場將傷者送院，惜搶救無效死亡。由於有閉路電視錄影發現，事主被斬期間，另一名黑衣人曾走近事主的私家車，疑取回GPS追蹤器，故警方事後拖走私家車調查。



兇徒圖取事主車底GPS



死者姓彭，五十七歲，在現場銘賢路和合石村經營石廠多年，專營墓碑生意。案件警方列謀殺案，交由新界北總區重案組跟進。警方表示，命案中死者及石廠沒有金錢財物失，正循死者的背景、感情問題、生意外土地糾紛等多方向調查，並追緝至少六名涉案兇徒歸案。



案發於昨早十一時許，姓彭事主在石廠內。警方表示，突然有四名蒙面及穿黑衫褲兇徒，手持牛肉刀闖入，不由分說斬傷事主，事主頭、腰及大腿中多刀倒地受傷，兇徒傷人後登回由一名同黨駕駛的黑色七人車，向大窩西支路逃去，整個斬人過程僅約十秒。



警方接報場，發現傷者躺臥血泊中，救護員為傷者急救後送院，惜抵院搶救無效，延至中午十二時三十分不治。死因有待稍後法醫官剖屍後確定。大批警員事後封鎖現場及在附近搜索證物。



有附近店舖閉路電視錄影拍得兇徒衝入石廠斬人經過，當時一輛黑色私家車駛至石廠對開停路邊，車上跳出四名蒙面黑衣持刀兇徒及跑入石廠，數秒後兇徒疑斬人後登回黑色私家車，由同黨駕駛私家車逃去。另一名蒙面黑衣兇徒期間走至事主的私家車左邊車身蹲下有所動作，其後徒步向華明邨方向逃走。警方表示亦有留意一名疑兇徒同黨走近事主私家車旁有所動作，不排除他案發前曾在該車底安裝GPS追蹤事主，事後將車拖走檢檢。



消息指，姓彭死者已婚，疑有黑幫背景，為本地原居民，曾任和合石村代表。生前除除了以興建墓碑工程外，亦有掛骨灰龕生意，過往曾捲入土地及生意糾紛，亦曾與人有金錢糾糾。



