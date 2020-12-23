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三初生小花貓遭棄後巷

2020-12-23 列印
■好心街坊以頸巾包住小花貓保暖。
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　　土瓜灣有初生小花貓被遺棄後巷。昨晨十時許，有途人經過隆德街一大廈時，發現有三隻初生小花貓棄在一大廈後巷地上瑟縮一團，懷疑遭人遺棄。有街坊聞訊報警，並找來紙箱和環保袋，以頸巾包圍該三小花貓保暖，再放於環袋內，並安頓於紙箱中。

        警方接報到場後，通知愛護動物協會派員協助，調查後不排除三小花貓被母親棄下，初步相信無可疑，暫列動物發現，愛協人員事後將牠們帶走檢驗。愛協督察指該三隻小貓未開眼，其中一隻腳部尚纏有臍帶，於現場未能尋獲母貓，獸醫將跟進檢查。

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