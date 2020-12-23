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深圳海關截200走私名錶 涉1.7億元

2020-12-23 列印
　　深圳海關近日會同深圳市公安局開展打擊走私行動，成功搗破一個走私名牌手錶的犯罪集團，檢獲名錶近二百隻，涉案總值高達一億七千萬元人民幣，拘捕十五名疑人。

　　據悉，今年八月，深圳海關對走私手錶活動展開調查分析後，發現有不法份子利用中港貨車司機走私名牌手錶入境。經部署後，上月十一日凌晨，海關出動一百五十多人，分成二十個小隊，差不多一時間行動，分別掩至深圳、東莞及北京等地，拘捕十五名目標走私疑犯，檢獲近二百隻名錶，包括有勞力士、百達翡麗、江詩丹頓及卡地亞等名錶。

　　行動中，關員在深圳市羅湖區其中一間手錶店的一個保險櫃內，搜查出六十七隻涉嫌走私的手錶，這些手錶均為名牌手錶，大多數價值十萬元以上，其中最昂貴的一隻手錶，據被捕疑人表示，價值超過百萬元。

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