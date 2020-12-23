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警鏡頭前直播記者身份證 私隱專員裁定違例

2020-12-23 列印
　　有警員去年十二月在大埔超級城截查記者期間，將記者的身份證展示在攝錄機鏡頭前。個人資料私隱專員昨日發表調查報告，認為涉事警員的行為，與其執行截查職務及核實記者身份的目的，並不一致。而在沒有記者同意下，涉事警員的行為，違反私隱條例關於個人資料使用的保障資料原則。

　　警方表示接納報告，會跟進報告建議，認同涉事警員的行為有不足之處，已作出訓斥，亦會參考調查報告之內容，就事件進行紀律覆檢。報告中提出四項建議，包括建議警務處考慮修訂《程序手冊》，加入保障資料的規定，以及加強培訓等。

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