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拜登接種輝瑞疫苗　 盼增強民眾信心

2020-12-23 列印
　　美國候任總統拜登昨日注射第一劑「輝瑞疫苗」，並由電視轉播整個接種過程，希望以此增強公眾對疫苗的信心，並為明年大規模分發及接種作好準備。

　　已屆七十八歲高齡、屬高危一族的拜登，在家鄉特拉華州紐瓦克市的克里斯蒂安娜醫院接種「輝瑞疫苗」。拜登強調自己親身接種，是要做好示範。副總統當選人賀錦麗及丈夫任德龍，亦將在下周接種。此外，醫療專家建議，拜登與賀錦麗應在不同時間注射，以免兩人同時出現副作用。

　　美國第二款獲批使用的莫德納疫苗，昨日亦陸續運抵全國各地，當地前線醫護等已開始接種。

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