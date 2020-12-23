  • 2020年12月23日 星期三
  • 20º
  • 79%
熱門： 周柏豪黃之鋒曾志健疫苗區議員

日報新聞 > 港聞

《貧窮報告》被指未反映慘況

2020-12-23 列印
■工聯會促請政府盡快推出租金管制、調升最低工資等政策保障基層。
Previous Next

　　政府今日公佈《香港貧窮情況報告》，工聯會指今年第三季的家庭入息中位數，按年減少近二千元，認為該報告未能反映現時的貧窮問題，促請政府盡快推出租金管制、調升最低工資等政策保障基層。

小單位租金十年升180%

　　工聯會昨指出今年第三季的家庭入息中位數，比去年同期已減少二千一百八十元，為十年內首次下跌，認為《二○一九年香港貧窮情況報告》數據滯後，未能反映當下嚴峻的貧窮問題。工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，現時物價不跌，但市民收入減少，即使基層市民留家用膳，亦要承受沉重經濟負擔。

　　現時私樓小單位租金在十年間上升百分之一百八十，遠高於大單位的百分之十，加劇貧者愈貧的問題。該會建議政府應設立有別於綜援的臨時失業援助金，並即時調升最低工資。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd