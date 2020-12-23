誇張宣傳：兩星期搣甩兩公斤體重無反彈 網店減肥代餐存安全隱憂

疫情下不少港人因減少運動而增磅，不少網店覷準機會推售各式各樣減肥代餐食品，惟產品成效及安全性存疑。有社交網站充斥減肥能量棒、沖劑及瘦身膠囊等產品，均以天然無藥性成份、可控制食欲、阻隔油脂等作招徠，有店主更聲稱親自試食後兩星期減磅近兩公斤，體重無反彈。惟有營養師質疑，單靠個別成份的效果存疑，而標榜「分解淺層脂肪」等字眼或涉誇張誤導，推斷進食後只能提供飽肚感及促進排便之效，但非真正減脂，提醒消費者慎選減肥產品。



《星島日報》發現社交網站Instagram上充斥各種減肥代餐食品，記者檢視其中數十家出售相關產品的網店，大部份推銷手法大同小異，主要由店主提供「試食報告」，聲稱兩星期減近三公斤、體重無反彈等，產品標榜天然無藥性成份，卻功效多多，如阻隔油脂、分解澱粉質、減少糖分吸收等。



記者以顧客身份向三家網店查詢，第一家店主向記者介紹產自馬來西亞的能量棒，聲稱進食後二十分鐘，產品會比原來體積膨脹八倍，增加飽肚感，另外亦有排毒及通便的功能，「可以分解我哋每日所食嘅澱粉質、脂肪酸，減少糖分吸收。」她指如配合另一種酵素產品進食，沖水飲用或含在口中吞服，減肥效果更佳。



產品官網資料顯示，能量棒主要由燕麥、蔓越莓、奇亞籽等十多種天然食材製成。「安曼營養」澳洲註冊營養師陳曼婷指，就網店聲稱進食後產品會膨脹八倍，理論上部份高纖維食物在水分充足的情況下可以膨脹，例如十六克洋車前子粉加上二百毫升水，洋車前子粉吸水後便會變成二百克重的啫喱狀物體，「所以須飲用大量的水才有膨脹效果，但其實大量灌水本身都會有飽肚感。」



營養師：減走體內水份非減脂



尚營坊註冊營養師周詠苑指，以熱量低的能量棒作為代餐，無疑可大大降低卡路里攝取，但情況等同節食減重，減走體內水分而非減脂。故她認為，能量棒只適合作為正餐之間的小食，而不能取代正餐。



另一家主打代餐沖劑的網店，店主向記者表示產品來自台灣，有促進脂肪燃燒、排除油脂脂肪、抑制脂肪吸收等功效；服用兩星期後其體重跌近兩公斤。



不少IG網店亦有推銷以膠囊包裝的瘦身食品，有店主向記者強調無西藥成份，產品更列有食物營養標籤，除了聲稱可控制食欲、增加飽足感，更可分解淺層脂肪、分解深層內臟脂肪、變成易瘦體質，並指產品適合糖尿病人士食用。



沖劑及膠囊兩類產品同樣包含藤黃果成份，周詠苑分析指，該成份常見於坊間減肥食品，聲稱可減低脂肪積聚。惟她指出，多項科學研究並無一致結論，例如有食用藤黃果的人只較無食用的人平均減重約一公斤，有些研究結果甚至無減磅效果，故難以證明相關成份有助於減肥。故她不建議消費者進食相關減肥產品。針對其分解淺層脂肪的功效，周詠苑相信，產品中個別成份只可在細胞層面上發揮作用，而非影響人體整體運作，「如果引申到燃燒、分解脂肪的功效，字眼上有點誇大。」



部份成份可致心跳加速血壓升



減肥產品所聲稱的功效以外，周詠苑亦關注其食品安全性。她指出，坊間減肥產品所使用的天然食材，只標榜其功效及好處，但忽略相關副作用。上述三款產品中一些成份會導致心跳加速、血壓上升、頭痛、肚瀉及作嘔等，而纖維成份也可能引致胃氣、腸胃不適，「葫蘆巴、鉻酵母等成份會降低血糖，如果有食糖尿病藥的話，有可能會有相互作用。」



故她提醒，長期病患者服用減肥產品前，必先諮詢醫生或營養師的專業意見。



