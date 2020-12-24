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﻿變種病毒隨留英生殺入港

2020-12-24 列印
■有兩航班在周二禁令生效前由英國抵港。
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        英國變種新冠病毒襲港。衞生防護中心公共化驗所進行十一個輸入個案的病毒基因排序分析，初步發現當中兩宗個案，與英國新變種新冠病毒脗合。該兩名患者均為英國留學生，由倫敦返港後在機場被檢驗出對病毒呈陽性。

　　其中一人為十四歲男學生，本月七日抵港，目前仍在伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。

兩患者病毒驗出變種基因

　　三名同行的同學被列作緊密接觸者，已完成十四天強制檢疫，中心擔心變種病毒的傳播力強，已安排他們回檢疫中心再檢疫多七天。另外一名十七歲男學生本月十三日獨自抵港，其後留醫亞博館社區治療設施，已痊瘉出院。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有變種病毒被帶入香港屬預期之內，由於英國有很高比例人士染有變種病毒，故輸入個案中應有一定比例帶有變種病毒。

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