﻿港府購得三款共2250萬劑 ﻿﻿接種疫苗市民有得揀﻿

政府昨日表示，已與阿斯利康藥廠達成優先採購協議，加上早前中國科興及復星醫藥與德國BioNTech等合共三款疫苗，已成功採購二千二百五十萬劑新冠疫苗，足夠全港人口接種，市民可自行選擇何時何地接種。政府已制定新規例，允許疫苗在港作緊急使用，並設立保障基金，一旦市民接種後出現罕見或未能遇見的不良反應，將立刻獲得經濟援助。



特首林鄭昨日表示，行政會議已在《預防及控制疾病條例》下制定新規例，賦權食物及衞生局局長，根據客觀醫學數據、顧問專家委員會意見等，批准新冠疫苗在港作緊急使用，為期十二個月，至明年十二月二十三日。她亦宣佈，已與阿斯利康藥廠及英國牛津大學達成採購協議，將採購其合作研發的「不可複製性病毒載體」疫苗，合共七百五十萬劑，加上早前已達成協議的七百五十萬科興滅活疫苗，及七百五十萬劑復星醫藥與德國BioNTech的核糖核酸疫苗，政府已採購得二千二百五十萬劑疫苗，即使三款疫苗各要打兩針，亦足夠全港人口使用。政府亦正物色第四款疫苗，預料訂購七百五十萬劑。



她說政府將成立保障基金，市民接種疫苗後，若出現罕見或未能遇見的不良反應，一經專家鑑定屬疫苗導致，基金會提供經濟援助。有關撥款將向立法會申請，但目前未能透露細節。



保障基金 援助不良反應個案



她解釋，藥廠在短時間內將疫苗推出市面，與政府簽訂的協議中有免責權，政府願承擔有關責任，但不包括疏忽、欺詐等情況。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，市民接種第一劑疫苗後，幾周後要注射第二劑，兩劑要屬同一牌子；常見的副作用包括輕微發燒等，強調只有百萬分之一的機會出現嚴重過敏反應，歐美已經有許多人開始接種，港人並非「白老鼠」。



對於選擇權爭議，林鄭月娥解釋，政府需要按組群、環境及疫苗抵港時間等因素作安排，公眾在同一環境、同一時間，未必可獲提供多於一款疫苗選擇，但可選擇在另一時段或其他地點接種，在這意義上有選擇權；但她認為市民不應以疫苗的來源地，選擇接種哪款疫苗。她又說政府會提供「打針卡」，市民可透過政府電子系統，在手機下載相關記錄。



政府亦會成立專責工作小組，明年一月起，為醫護、六十歲以上長者、孕婦、長期病患者等優先群組，安排分階段接種，預料涉及二百至三百萬人。



