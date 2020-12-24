  • 2020年12月24日 星期四
  • 19º
  • 84%
熱門： 周柏豪黃之鋒曾志健疫苗區議員

日報新聞 > 港聞

特首回應「清零」：中央與港目標一致

2020-12-24 列印
　　內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會前日在深圳舉行，被問及中央政府當日有否要求香港病例「清零」，及港府會否再推行全民檢測，特首林鄭月娥指中央與香港的目標一致，都是個案「清零」，但方法不會完全一致，因各自社會情況及市民意見不同，但形容即使策略正確，政府在措施落實上仍有改善空間。此外，她亦指與內地恢復通關涉兩地疫情發展等因素，並非單單接種疫苗便可決定。

　　國家衞健委副主任雷海潮有出席當日會議，他稱，中央十分關心香港市民的生命安全和身體健康，高度關注香港疫情和防控工作，衞健委將全力支持特區政府，積極開展精準規範防控。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd