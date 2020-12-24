高院指不存在商業協議 于文鳳追7000萬敗訴須付周星馳訟費

周星馳遭前女友于文鳳入稟控告他違反○二年尾的口頭承諾，拖欠七千萬元投資分成，案件上周審結。高等法院法官高浩文昨日頒佈書面判辭，裁定于文鳳敗訴，並要她支付周星馳的訟費。



周星馳聲稱前女友于文鳳協助他投資的決定，僅是「情侶之間的犧牲」，儘管他曾承諾分享投資利潤，但這只是出於戀情饋贈。至於于文鳳則堅持，周星馳當時既是她男友，也是商業夥伴，故該承諾是具商業效力和法律約束力，否則對方不會在分手後仍與她分享投資成果。



辯方指情話無法律效力



法官裁定，于文鳳所謂的商業協議並不存在，而周星馳所提出，投資利潤分成極其量是一份饋贈，以他的討論內容並沒有任何法律上的約束力。周星馳在購入天比高物業時，已打算發展十二號豪宅自用，故此該豪宅並非投資，也不存在利潤。于文鳳也不是推介天比高物業的中介人，也沒有促成周星馳在比華利山物業投資交易。



于文鳳在一二年首次入稟高院，狀書透露周星馳曾在○二年分別口頭方式答應她分享利潤一成，及以書面方式月薪二萬元聘請她擔任財務顧問工作，後來于文鳳修改內容，指口頭協議是○二年尾至翌年初發生。但改動中仍沒有提及，以甚麼方式計算物業價值，也沒有提到任何「建議」字眼。法官認為其實書面協議和口頭協議並沒有任何關係。



于文鳳在庭上亦不時提出新證據，部份甚至跟她的誓章內容有所偏離，但兩個版本均沒有反映于文鳳有向周星馳解釋協議條款，和要求他同意條款。法官不排除，于文鳳憶述的電話訊息，是分隔開地發送的。于文鳳在庭上又憶述，周星馳為了讓她在個人公司工作而答應利潤分配和叫她「做住先」。法官認為，既然對方回應她「做住先」，反映他並沒有任何協議的認知，純粹叫她加入公司再視乎事態發展。



律師團隊代表周星馳表示，希望法庭頒佈裁決後，事件可以告一段落。



