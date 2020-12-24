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檢疫女擅自離開醫院負壓病房

2020-12-24 列印
　　繼早前有新冠肺炎確診者擅自離開醫院後，再有一名正接受檢疫的女子擅自離院。該名二十五歲女子原本在竹篙灣接受檢疫，昨日凌晨三時許因心口痛，送往北大嶼山醫院急症室求診。院方於昨早九時許安排她在負壓病房等候專車，但到十時許發現她不見蹤影並報警。

　　衞生防護中心表示，該女子前天的檢測結果為陰性，原定本月二十二日完成檢疫，但因有家人在檢疫中心確診，要延長兩天到今天結束檢疫。醫管局批評擅自離院不負責任，呼籲市民自律，已提醒醫院加強保安。

　　根據《預防及控制疾病規例》，任何人在醫院或其他場所內從檢疫或隔離中逃走，即屬犯罪，一經定罪可處五千元罰款及監禁兩個月。



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