不得離港須交出所有旅遊證件 黎智英獲准以1000萬保釋

壹傳媒創辦人黎智英近日先後被控欺詐罪，以及《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，國安法指定法官蘇惠德認為黎有潛逃風險，兩度拒絕黎的保釋外出申請。昨日他第三度申請終獲國安法指定法官李運騰批准保釋申請。律政司表示，有意欲向終審法院提出上訴。



黎智英昨早十時半向高等法院國安法指定法官李運騰申請保釋。聆訊開始前，由於法庭廣播系統出現問題，聆訊延遲了近二十五分鐘才開始。案件下午再續，法官李運騰批准黎智英的保釋申請，保釋金共一千萬港元，另加三十萬元人事擔保，不得離開香港，須交出所有旅遊證件，需居住於報稱地址，每星期到警署報到三次。



保釋期間不得發表文章



保釋期間不得直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助下，對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。不得會見任何外國官員，不得接受所有形式的訪問，不得在線上或線下發表任何文章，不得在社交媒體上發表意見或留言。



七十三歲黎智英與壹傳媒董事周達權及行政總監黃偉強，同被控於一六年至二○年向香港科技園公司隱瞞，把將軍澳工業邨的壹傳媒大樓分租予力高顧問有限公司。



黎另被控於二○年七月一日至十二月一日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。律政司根據《香港終審法院條例》第三十五條，表示意欲就批准黎保釋的決定向終審法院提出上訴。



條例指明上訴法庭或原訟法庭可就決定作出後七日內提出的申請，作出命令，規定在向終審法院提出的上訴仍在待決期間，將黎智英羈留。



