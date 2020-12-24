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﻿滯英區議員 促港府公佈通關時間表

2020-12-24 列印
　　因應英國出現變種新冠病毒，港府前天起禁止所有來自英國的載客航班抵港。現在身處英國利物浦的觀塘區議員畢東尼表示，收到滯留在倫敦的港人求助，他促當局公佈通關時間表，說明在甚麼情況下會放寬針對英國的入境限制。

　　英國周二再多逾三萬六千八百人確診。英、法兩國就重開邊境達成協議，周三凌晨起容許有緊急理由、持七十二小時內病毒檢測陰性證明的貨車司機、歐盟公民及居民，由英國入境法國。英方將派員赴英國肯特郡，為大批滯留邊境的貨車司機進行快速測試。

　　此外，美國疾控中心指變種病毒或已流入美國而未被發現。美國有逾一千八百萬人確診，但只為五萬一千宗病例進行病毒基因排序。
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