﻿超豪非法賭場拘16人﻿﻿包括律師﻿

尖沙咀一個設有穿制服女荷官的豪華百家樂賭場被警方搗破，拘捕開賭者及賭客共十六人，當中有律師、金融機構高層及「富二代」大學生，行動中，警方檢獲現金及籌碼逾二千四百五十萬元。另向各觸犯防疫規定被捕人士發出定額罰款通知書。



現場為河內道十八號名鑄六十六樓頂層複式單位，月租十五萬元。消息稱，疫情下本港賭客若赴澳門賭錢需要有檢測證明，抵達後接受隔離十四天。



受注額動輒萬元上落



不法之徒便趁機租用豪宅單位闢作百家樂賭場圖利。數月前一名三十八歲姓梅男子，以生意人掩飾租用該複式單位，裝修成百家樂賭場，下層設有賭枱和電腦顯示屏，提供過去場次賭博記錄以供賭客參考，有隔音棉隔音，而上層裝修為休息室，提供杯麵和小食讓客人享用及休息。



警方表示，早前接獲線報，指有人利用豪宅作掩飾開賭展開調查及蒐證，前晚十一時，搜查該個豪華賭檔，在地下拘捕協助把風的二十六歲男職員後，再進入賭場拘捕姓梅負責人和三名年二十四至三十一歲穿着制服女荷官；以及五男六女（年二十至四十歲）賭客。據悉，被捕賭客包括一名律師、數名從事金融機構高層、兩名從美國回港大學生等，當中有大學生家住赤柱獨立屋。由於眾人不僅涉賭博活動，還觸犯防疫規定，警方向每人發出五千元定額罰款通知書。



行動中，警方檢獲二百五十副啤牌，三本數簿，約二千四百五十萬元籌碼，最大面額五十萬元，另有二十一萬五千元現金賭款。據悉，被搗破豪華賭場要熟客相互介紹引薦，受注額相當大，動輒以萬元上落。警方稱，經營這類高端收入賭客為主的賭場近期十分罕見，警方將會繼續追查犯罪得益資金流向，或有進一步拘捕行動。



