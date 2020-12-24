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美股中段升172點

2020-12-24 列印
　　美國周三股市中段上升，杜指報三○一八八點，升一百七十二點；納指則報一二七九八點，跌九點。滙控美國預託證券價格見四十點○七港元，升零點五二港元；騰訊則見五百六十九點八六港元，跌一點一四港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百八十點一美元，升九點八美元；紐約期油則報每桶四十七點七九美元，升零點七七美元。



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