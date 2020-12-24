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將軍澳再有白鴿遭剪翼難飛

2020-12-24 列印
■慘遭剪翼的白鴿被救起治理。
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　　將軍澳再有白鴿被剪翼難飛事件。「香港動物報」在facebook表示，本周一晚有義工逃經坑口頌明苑冠名閣對開路面，發現一隻白鴿呆站街頭，上前查看發現該鴿遭人剪翼無法飛起，懷疑曾虐待將翼剪去，遂將牠救起。

        義工表示，連同今次，頌明苑冠名閣對開在這七個月內共發現五隻白鴿被剪翼事件，形容該處是虐鴿黑點。義工又稱，被剪翼白鴿需要三至四個月才能長翼再飛，當牠們在街上遇到危險，會因此無法逃生；呼籲市民留意，將虐待動物人士繩之於法。

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