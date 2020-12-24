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房會街市推非接觸付款 共接獲逾400資助申請

2020-12-24 列印
■非接觸式付款方式的檔位，約佔房委會轄下街市及熟食檔位的三成。
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　　公眾街市熙來攘往，往往成為病毒傳播的熱點之一。房委會昨日公佈，其轄下街市及熟食檔位租戶申請參與政府在第三輪「防疫抗疫基金」下，於公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，申請期內共收到逾四百宗申請。

        該計劃的申請期於本月二十一日屆滿，房委會共收到約四百四十宗申請。申請人須於明年一月二十日前，提交合約及完成有關安裝，包括為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式。而當局在巡查及確定有關安裝已完成後，就會向合資格的租戶發放每戶五千元的資助。

        房委會發言人指今次收到的申請，連同早前已自行提供非接觸式付款方式的檔位，預計可為顧客提供非接觸式付款方式的檔位，約共佔房委會轄下街市及熟食檔位的百分之三十。

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