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兩印裔賊涉超市偷米銷贓被捕

2020-12-24 列印
　　警方拘捕兩名偷米大盜及三間接贓的雜貨店負責人。警方表示，本月至今共接獲港島東區、深水埗及油麻地六間超級市場報案，指有人進入店內共偷走二十五包米，警方經情報分析及翻查閉路電視錄影後，鎖定兩名持「行街紙」目標漢，並暗中監視。

　　前晚探員發現兩名目標男子進入鰂魚涌一家超級市場，以手推車偷走十二包米離開。探員不動聲色尾隨跟蹤兩疑人至深水埗一間雜貨店時，發現兩人到雜貨店銷贓。據悉，賊人將賊贓以正貨價八折轉售雜貨店，遂採取行動拘捕兩名印度籍偷米賊，年齡分別二十八及三十五歲，均持「行街紙」留港，以及拘捕雜貨店一名負人；其後探員再掩至油麻地兩間雜貨店，再拘捕兩名負責人。

　　被捕三名雜貨店負責人（二十二至五十九歲），分別尼泊爾及巴基斯坦籍，涉嫌「處理贓物」被捕。賊人七次在超市共偷走三十七包大米，市值約四千元。

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