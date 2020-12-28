3%高危受檢者 水喉水充唾液

新冠肺炎疫情肆虐，政府七月中起陸續為高危群組做病毒檢測，包括安老院舍員工、的士司機及屠房工人等。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）昨天透露，過去一年收到的樣本中，有百分之三竟沒有人類基因，揭露有人以「水喉水」過關。衛生防護中心指特定群組檢測是由相應部門負責，但如有人在強制檢測中交假樣本，或須負法律責任。



或憂影響生計交假樣本



袁國勇指出，唾液一定有人類細胞，過去一年收集得來的高危群組深喉唾液檢測樣本中，「居然有啲樣本係檢測唔到人嘅DNA，換句話只係畀水喉水，有百分之三嘅情況。」他明白部份高危職業如食肆職員、的士司機或院舍員工等，若驗出陽性將影響生計，因而作弊，他認為「百分之三仲搞得掂」，故不擔心。呼吸系統專科醫生梁子超對本報說，揪出百分之三高危群組人士交「假樣本」，情況不理想，幸對疫情整體影響不大；他促當局如有足夠證據應執法。