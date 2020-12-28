曾到聯合2D病房者須強制檢測

本港昨天新增七十宗新冠肺炎確診，當中二十三宗源頭不明。聯合醫院病房群組增至十九人染疫，在指定時間曾赴2D懷安科及內科病房，以及深切治療部的人須接受強制檢測。此外，一名本月七日由英國返港的學生，完成十四天檢疫後回家，但在抵港後第十九日檢測結果呈陽性，暫列輸入個案。



70新症 病房群組增至19例



聯合醫院病房群組新增七人確診，另有六人初步確診，累計十二名病人及七名員工染疫，包括四名護士、一名抽血員、一名病人服務助理及一名外判清潔員工。染疫員工均曾與相信是超級傳播者的八十四歲女病人接觸。



返港留英生檢測「陽性」



食衞局要求本月十五至昨天（二十七日）在聯合醫院2D病房及深切治療部逗留的人士，包括員工、探訪者及病人，接受強制檢測。醫管局總行政經理劉家獻表示，會在鄰近醫院的球場設立流動採樣站至本月三十一日，鼓勵全體聯合醫院員工接受檢測。



劉家獻稱早前採取的環境樣本均對病毒呈陰性，已提醒前線員工加強警覺，主動為懷疑染疫的病人做檢測。事件中有六十至七十名醫護要接受檢疫，部份醫院服務或受影響。



輸入個案方面，一名十八歲英國留學生本月七日抵港，完成十四天檢疫後回家，在第十九天的檢測結果卻呈陽性，病毒量低，他入院後檢測結果則為不確定。衞生防護中心傳染病處主任張竹君估計，患者較早之前已感染，測到的病毒是「水尾」。患者回家後曾和家人聚餐，未有參與其他高危活動，其病例列為輸入個案。



同時，新確診者包括一名越南籍人士，他上周一(二十一日）在打鼓嶺被拘捕，曾在上水警署及打鼓嶺警署單獨囚禁，之後轉送青山灣入境事務中心羈留。張竹君稱，暫未知其感染源頭及行蹤，兩名與他一同羈留的人士須檢疫。



此外，伊利沙伯醫院一名九十二歲有長期病患的女病人昨午不治。本港累計一百三十七名新冠病人離世。