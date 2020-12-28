五餐飲處所違防疫令遭票控

食環署前天與警方在灣仔、離島、油尖、黃大仙及觀塘採取聯合行動，共巡查一百三十三間餐飲處所及三間其他處所。食環署亦巡查逾六百間餐飲處所，共向五名涉嫌違反防疫規定的負責人展開檢控程序，當中一人在下午六時後提供堂食；兩人關於桌子之間的距離或分隔；一人關於佩戴口罩；和一名關於妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報。



另外，勞工處昨天聯同康文署、警務處及食環署在外籍家庭傭工經常聚集的地方宣傳，呼籲遵守限聚令及佩戴口罩等防疫規例。



此外，漁護署、警務處及食環署亦在元朗大棠大欖郊野公園進行宣傳。有關行動合共發出四十三張五千元定額罰款通知書。



