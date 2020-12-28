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「回港易」實施逾月大致順暢

2020-12-28 列印
「回港易」實施逾月大致順暢
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　　豁免香港居民從廣東省或澳門回港檢疫安排的「回港易」計劃，自上月二十三日起實施至今，已有近二萬人免檢疫回港。特首林鄭月娥昨天到訪深圳灣管制站（見圖）和港珠澳大橋管制站，聽取相關部門同事匯報「回港易」計劃的運作情況，和實地觀察市民透過有關計劃入境的流程。

　　她相信，計劃推出一個月，市民已通過不同渠道掌握有關計劃內容和電子申請程序，入境時流程大致順暢。她亦感謝管制站內同事在抗疫工作中堅守崗位。

　　另外，林鄭月娥昨天到訪政府飛行服務隊總部，並乘坐直升機視察多個在《施政報告》中提出的發展計劃，認為只要社會可放下爭議，凝聚共識，發展藍圖都可實現。

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