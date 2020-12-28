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袁國勇：假期後疫情或小反彈

2020-12-28 列印
　　聖誕假期結束，不少人或會與親友短聚度佳節。政府專家顧問、港大微生物學系講座教援袁國勇說，冬至至聖誕假期街上人流仍然很多，市民對政府的抗疫措施支持度愈來愈低，令確診個案回落速度緩慢，憂慮疫情或出現小反彈。

　　他又指出，不反對全民檢測，但要有足夠措施配合，「全民檢測咗，邊境仍有漏洞，或者冷藏貨物、食物帶有病毒，而社交距離措施全部放鬆，又咪一樣再爆。」

　　他指出，當局會加強對冷藏貨物的檢測工作，防止病毒經貨物輸入來，並建議動用一萬名紀律部隊人員協助追蹤，而每當找到相關人士時，便應立即留檢測樣本。

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