試新路東涌一度擠塞 屯赤隧道通車判頭堵路示威

屯赤隧道昨通車前半小時，有工程判頭疑不滿隧道工程款項問題，駕駛七人車駛入管道中停車及橫亘兩條行車線阻路。警方到場在車上檢獲一把刀，拘捕司機。昨午隧道亦發生首宗撞車意外，三輛私家車在管道內首尾相撞，幸無人受傷。



屯門至赤鱲角隧道連接路，昨早八時正式通車，駕駛人士可選用新路往來新界西北及北大嶼山。但網上昨早流傳一張相片，顯示一輛黑色七人車橫亘屯赤隧道往屯門方向管道內，攔阻兩條行車線。



警方表示，昨早七時許，屯赤隧道通車前接隧道職員報警，指一輛車停泊在管道內造成阻塞。警員接報到場，四十九歲姓徐司機拒絕離開，並拿起一支長約一點三米連魚鈎的魚竿揮舞。警員到場在車上檢獲一把刀，調查後以涉嫌阻差辦公及藏有攻擊性武器拘捕司機，案件交由大嶼山警區刑事調查隊跟進。據悉，被捕男子為隧道工程判頭，疑因工程款項問題，駕車駛入管道抗議。



昨午近三時，屯赤隧道通車首日即發生首宗交通意外，三輛私家車沿屯赤隧道往機場，駛入管道後未幾，前車司機疑慢車期間，尾隨兩車收掣不及釀三車相撞，幸意外中無人受傷。現場往機場方向交通一度受阻。



下午三車相撞「開齋」



屯赤隧道昨早七時許通車前，已有近百輛車停在屯門入口位置排隊，龍富路迴旋處一度出現車龍。據悉，排頭位的私家車，早在昨凌晨四時已到場排隊。踏入早上八時通車一刻，數百輛車在警車開路下駛入隧道，隧道通車後，往返屯門南和機場的車程可以由原來約半小時，縮短至約十分鐘。



有專程試行新路的司機表示，連接路基本上設計不錯及指示清晰。亦有司機稱路面鋪設平滑，擔心路面太順暢容易打瞌睡。有議員表示，屯赤隧道連接路的入口在屯門龍富路迴旋處，多個路段限速不一，擔心會造成擠塞。



屯門至赤鱲角北面連接路全長五點五公里，包括約五公里長的屯赤隧道。隧道連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸人工島，屬於不收費道路。政府昨日起同時取消現時車輛行駛青嶼幹線的收費，吸引大批市民駕車試新路往東涌，導致東涌市中心一帶道路相當擠塞。



