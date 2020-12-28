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12港人案今開審 家屬盼各國派領事旁聽

2020-12-28 列印
　　十二名香港人涉嫌偷渡扣押在深圳，當中十人今日會於深圳鹽田法院審訊。家屬發公開信批評內地拒絕家屬及律師旁聽違反人權，希望各國派領事到法院旁聽。「十二港人關注組」表示，美國駐廣州總領事館回覆會幫忙協調。

        十二港人案中，十名已成年的香港人被起訴組織偷越邊境和偷越邊境罪，案件今日在深圳鹽田法院審理。十二港人家屬向各國政府及國際社會發公開信，指內地當局阻止他們與被拘留的家人會面，連家屬都未能旁聽案件，秘密審訊不符合內地強調的「陽光司法」。家屬要求法院能直播審訊，容許公眾及家屬委託的律師旁聽；亦希望各國政府發聲關注事件。

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