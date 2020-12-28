十二港人案中，十名已成年的香港人被起訴組織偷越邊境和偷越邊境罪，案件今日在深圳鹽田法院審理。十二港人家屬向各國政府及國際社會發公開信，指內地當局阻止他們與被拘留的家人會面，連家屬都未能旁聽案件，秘密審訊不符合內地強調的「陽光司法」。家屬要求法院能直播審訊，容許公眾及家屬委託的律師旁聽；亦希望各國政府發聲關注事件。
12港人案今開審 家屬盼各國派領事旁聽
十二港人案中，十名已成年的香港人被起訴組織偷越邊境和偷越邊境罪，案件今日在深圳鹽田法院審理。十二港人家屬向各國政府及國際社會發公開信，指內地當局阻止他們與被拘留的家人會面，連家屬都未能旁聽案件，秘密審訊不符合內地強調的「陽光司法」。家屬要求法院能直播審訊，容許公眾及家屬委託的律師旁聽；亦希望各國政府發聲關注事件。
3%高危受檢者 水喉水充唾液
新冠肺炎疫情肆虐，政府七月中起陸續為高危群組做病毒檢測，包括安老院舍員工、的士司機及屠房工人等。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）昨天透露，過去一年收到的樣本中，有百分之三竟沒有人類基因...
2020-12-28
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遼寧當街斬人七死 警執掃把降服兇徒
內地遼寧省鐵嶺開原市昨早發生持刀襲擊案，一名男子持刀追斬途人，造成至少七死七傷，傷者包括一名警員。警方其後拘捕施襲男子，正調查其行兇動機。據內地傳媒報道，事發昨早八時許，一名男子在一間洗浴中心門外揮刀傷人，多人中刀倒臥地上，男子行兇後企圖逃走。兩名警員接報趕抵現場，當場將其截住，其中一名警員用掃把阻止疑兇襲擊，隨後三人扭打倒地，周邊民眾上前協助，一同將疑兇制服。 事件造成至少七死七傷，包括一名試圖制服疑犯的警員，所有傷者其後均送院治療。目前案件仍在調查中。
2020-12-28
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特朗普仍拒簽經濟紓困方案 拜登：如拖延有「毀滅性後果」
美國總統特朗普至今拒絕簽署近九千億美元的疫情紓困法案，美國總統當選人拜登昨日表示，法案已獲國會通過，如特朗普繼續拖延簽署，將出現「毀滅性的後果」，包括近一千萬美國人失去失業救濟金。 國會投票通過早前已通過近九千億美元的紓困措施，及一萬四千億美元政府支出法案，但特朗普遲遲未簽署。其中紓困方案包括延長將上周六到期的失業救濟金，這意味約一千四百萬人屆時將無法領取每周三百美元（約二千三百多港元）的失業救濟，很多小型企業亦將無法渡過冬天。同時，若政府支出法案無法在日內生效，聯邦政府員工將不能獲得薪酬，聯邦政府當地時間周一午夜或要被迫關門。 或近千萬人失救濟金 特朗普在Twitter發...
2020-12-28
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豪宅紛錄成交個案
疫情持續下，但豪宅紛錄承接，中原市務經理譚永康表示，元朗葡萄園貝翠大道單號屋，面積2806方呎，原先叫價4400萬，議價後以4200萬沽出，呎價14968元，新買家為用家，睇樓大半年時間，感單位價錢合...
2020-12-24
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涉壟斷調查完成 五辣招整頓螞蟻 阿里恐面臨510億巨額罰款
螞蟻集團（6688）暫緩上市風波未完，早前內地政府針對其關聯集團阿里巴巴（9988）立案進行反壟斷調查，阿里巴巴美股於平安夜暴跌逾13%，市值蒸發逾924億美元（約7200億港元）。中國人民銀行副行長...
2020-12-28
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根度簡施古臣快車回魂 復活和戰
愛華頓和曼城早前雙雙陷入低潮，幸一起靠中場猛將回魂重上正軌。基菲爾施古臣剛於周六拆禮物日英超一箭定江山，率拖肥糖作客一比零挫錫菲聯聯賽四連捷；同日根度簡先開紀錄，也助藍月主場二比零輕取紐卡素各賽事三連勝，他倆今晚聯賽快車在葛迪遜公園球場碰頭，勢各顯神通。（Now621台周二凌晨4:00直播） 由十月中起，愛華頓七輪英超僅一勝兩和四負，由榜首急跌至最低的第十位。球隊表現下滑全因中場進攻核心占士洛迪古斯小腿肌肉受傷，幸冰島國腳基菲爾施古臣及時踢回最高水準，近三仗聯賽領軍接連擊敗車路士、李斯特城和阿仙奴。 J洛替身 覺醒刀手 基菲爾施古臣上仗末段一箭定江山，近四場英超獨取兩入球...
2020-12-28
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施榮忻論普洱 品茗有時
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《造星III》決賽夜 祖祖一講Ben就喊 Alina KLAU落敗 另一半攬住呵番
《全民造星III》前晚（26日）舉行總決賽，最終由以跳「折骨舞」出神入化的Ben（趙祥誠）成功奪冠，陳葦璇得亞軍，季軍就是深得評判毛舜筠喜愛的ANSONBEAN（陳毅燊）。完騷後，邀Manson（張進...
2020-12-28
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社論——馬上調動公僕 追尋漏網病毒
香港新冠肺炎疫情近期處於橫行狀態，日均確診數字達六丶七十宗，其中源頭不明病者維持在高比例，出現疫情在社區持續擴散，難以歸零的困局。與此同時，病毒變種危機隨時出現，疫情有再次大爆發的危機。港府的抗疫手法不能一成不變，昨天有專家提議港府動用更多紀律部隊人力，加快追蹤確診病者的緊密接觸者，其實不用人家提，各部門現在有大量剩餘人力，早就應該雷厲推行。 早前隨港府高層赴深圳與國家衞健委專家成員開會的政府專家顧問、港大微生物學系講座教援袁國勇，獲得啟示，認為港府應參考內地的經驗，有關部門要加緊追蹤患者「密切接觸者的密切接觸者」，為抗疫行前一至兩步，故他建議港府應安排一萬名紀律部隊人員，...
2020-12-28
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馬場浮世繪——2021杜拜世界盃日獎金縮水
二○二○年的杜拜世界盃賽馬日受新冠疫情影響而取消，杜拜賽馬會日前公布，第二十五屆杜拜世界盃賽馬日將順延至明年三月二十七日在美丹馬場舉行，一如以往會編排八場大賽，不過除重頭戲杜拜世界盃的獎金維持在一千二百米美元，其餘所有賽事的獎金都減少，包括杜拜草地大賽獎金由六百萬美元減至四百萬美元、杜拜司馬經典賽由六百萬美元減至五百萬美元；至於金莎軒錦標則由二百萬美元減至一百五十萬美元。另外獎金分配方面亦有改動，由前六名改為前八名均獲獎金鼓勵。 馬場浮世繪
2020-12-28
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