  • 2020年12月28日 星期一
  • 19º
  • 67%
熱門： 疫苗聖誕明恩樓黎智英李運強

日報新聞 > 港聞

傳警通緝逾30海外港人 包括許智峯梁頌恆等

2020-12-28 列印
■有指昨日本港警方以涉嫌違反《港區國安法》，通緝約三十名身在海外的人，包括立法會前議員許智峯（左）。
■前青年新政召集人梁頌恆。
Previous Next

　　有傳媒昨日指本港警方以涉嫌違反《港區國安法》，通緝約三十名身在海外的人，包括立法會前議員許智峯、前青年新政召集人梁頌恆、前民間外交網絡發言人張崑陽，及港大學生會刊物《學苑》前總編梁繼平等。據知被通緝人士涉嫌煽動分裂或與外國勾結、危害國家安全，或參與根據國安法而被視為非法的活動。

　　本港警方指不評論個別個案或報道，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查所有逃犯下落，將其緝拿歸案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd