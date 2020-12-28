街頭向途人借錢無回頭 男子被捕涉款逾8.6萬

中年漢利用市民善心一借無回頭，涉過去三個月內在灣仔街頭向途人借錢，先後向二十八人共騙得八萬六千多元。警方表示，今年九至十一月，共接獲五名市民報警，指一名男子在灣仔區分別向他們借款約一千至一萬二千五百元不等，但該男子收到款項後即失去聯絡。



前日警方接獲市民報案，指涉案男子在灣仔區出沒，疑他食髓知味正尋找獵物。警員到場在告士打道拘捕一名三十歲姓黃涉案男子，調查後以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕。警方調查顯示，黃涉嫌與另外二十三宗同類案件有關，涉案總金額約為八萬六千五百五十元；他已被暫控以欺騙手段取得財產，案件將於今日在東區裁判法院提堂。



