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老虎笏快艇互撼 五人輕傷

2020-12-28 列印
■傷者送院治理。
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　　大埔老虎笏近荔枝莊對開海面發生撞船意外，昨午一時許，一艘快艇報稱在老虎笏近荔枝莊對開海面與另一艘快艇相撞。警員接報到場，發現一艘快艇上共五人受輕傷，包括一名六十三歲姓徐船長，及其四名朋友乘客（三十三至四十六歲），各人清醒及受傷，涉事另一隻快艇案發後一度離開，事後折返現場協助調查。水警其後將五名傷者被送往水警北分區基地後，再送往沙田威爾斯親王醫院治療。經初步調查，事件列船隻碰撞，交由相關部門跟進。

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