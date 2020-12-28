﻿中大臨床數據顯示 G-NiiB免疫+配方 有助恢復微生態失衡及增強免疫力

並已在新型病毒患者中顯示其臨床效益中大透過總體基因體學和大數據分析 成功研發微生態免疫力配方 以嶄新方向對抗新型病毒香港中文大學最近利用「總體基因體學（Metagenomics）」，全球首度發現新型病毒患者的腸道內都缺乏一系列益菌，並以「大數據分析」（Big data analysis），分析亞洲人的腸菌數據，針對亞洲人的腸道微生態失衡成功研發「微生態免疫力配方」，並已在新型病毒患者中顯示其臨床效益。研究團隊察覺飲食及生活習慣不同，會導致腸道微生物態也不同，但歐美的研究資料未必適用於亞洲人。是次研究為對抗新型病毒提供了嶄新方向，「微生態免疫力配方」是建基於亞洲人的腸道微生態，針對與免疫力息息相關的益菌。研究證實特選菌種（PIM01）能有效增加新型病毒患者缺乏的好菌，並透過「鎖菌技術」保持活菌量及增加其穩定性。臨床數據顯示，服用「微生態免疫力配方」的新型病毒病人，不論是痊癒速度、發炎指數、產生中和新型病毒抗體、以及腸道微生態狀況，均較沒有服用有關配方的病人為佳。腸道健康主宰人體的免疫能力，因此必須找出腸道細菌的理想組合，透過維持腸道微生態的平衡，提升免疫力對抗病毒和細菌，這是對抗新型病毒的一個嶄新方向。健康的腸道微生態，腸菌種類豐富、數量多、備有不同組合的益菌，相反地，腸道微生態失衡，腸菌中的種類較少，缺少了抑制病毒的益菌，反而令致病的惡菌增加。G-NiiB獲中大獨家授權研發了G-NiiB免疫+，專為改善亞洲人腸道微生態，配方以意大利專利鎖菌技術製作，不止是病患人士，對「健康」人群也有同樣益處，配方適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水、食物、非酒精非碳酸類飲品（低於45℃）中攪拌然後食用。可於任何時間服用，建議隨餐食用效果更好。萬寧門市有售立即訂購！