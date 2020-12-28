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2020疫政風雲

2020-12-28 列印
追蹤病源 ■多個屋邨和屋苑感染群組擴大，政府專家顧問袁國勇曾到牛池灣彩雲邨明麗樓視察，追尋爆疫原因。梁譽東攝
疫下相擁 ■入境人士要在機場接受強制檢疫，有抵港人士在一身保護衣下，仍不惜隔罩親吻。李睿哲攝
傳媒焦點 ■特首林鄭月娥在一月二十五日召開記者會公佈應對疫情措施，呼籲市民同心抗疫。蘇正謙攝
議會角力 ■立法會內委會選主席經長時間「拉布」後，在五月改由建制派主持會議，觸發民主派抗議及肢體衝突。蘇正謙攝
泛民總辭 ■四名立法會議員在十一月十一日遭全國人大常委會取消資格，民主派決定總辭，特首林鄭月娥在十一月底宣讀《施政報告》時，再沒抗議場面。李睿哲攝
強弩之末 ■有市民於二月太子站八三一事件半周年集會，示威者向疑載有警員的車輛擲物。蘇正謙攝
記者氾濫 ■反修例示威今年因疫情而消減，但有網民曾在五月母親節發起在多區商場示威，防暴警在海港城作出驅散行動，大批傳媒前來採訪。陳浩元攝
為見一面 ■安老院因疫情限制探訪，只能讓家屬隔住玻璃大門與親人見面。蘇正謙攝
高度戒備 ■大埔富亨邨亨泰樓在三月有多戶確診，多名身穿保護裝備人員協助住戶撤離。李睿哲攝
一罩難求 ■疫情爆發初期口罩嚴重短缺，每當連鎖個人護理用品店有口罩出售，便湧現長龍，但很快便截龍。盧江球攝
疫境求存 ■桑拿浴室因疫情長時間關閉叫苦連天，當在九月曾獲放寬重開，業界都做足防疫措施吸客。梁譽東攝
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　　二○二○年是香港疫變一年，新冠肺炎來襲令香港恍如愁城，疫情重創經濟令失業率攀升至百分之六點三，港人大歎唔易捱。政壇亦因民主派離開議會而得不一樣。隨着疫苗面世有望遏止疫情；憑港人一貫的拼搏精神，二○二一年相信可「明天會更好」。

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