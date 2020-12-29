豐澤樓污水驗出病毒 「零個案」仍須強檢令

港大團隊在早前爆發多宗新冠肺炎的黃大仙彩雲邨明麗樓及鄰近兩幢樓宇進行污水監測，發現沒有出現個案的豐澤樓，五天內有四個污水樣本驗出新冠病毒。因擔心豐澤樓有無症狀感染個案，政府要求曾於本月十五日至二十八日期間身處豐澤樓人士，接受強制病毒檢測，是首次向沒有個案的大廈下此指令。



追查隱形患者



港大醫學院院長梁卓偉指出，每幢樓都有獨立的污水渠採樣點，不涉及旁邊大廈的污水，故「都幾肯定」有關陽性污水樣本源自豐澤樓，最有可能是豐澤樓有無症狀感染個案，「應該係嗰幢樓用緊洗手間設施嘅人排緊呢啲病毒」。他強調，不代表該大廈有污水渠傳播病毒風險，居民毋須過份擔心。



豐澤樓互助委員會秘書藍小姐表示，留意到有政府人員連日來檢查和修理喉管，又指豐澤樓與明麗樓會共用同一部升降機，或是傳播途徑。另有街坊感到擔心，指其單位的廁所不時傳出異味，會立刻去做檢測。



