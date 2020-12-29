﻿聯院群組女病人離世﻿﻿ 前線醫護擬定期檢測﻿

聯合醫院2D懷安科及內科病房日前爆疫，累計十九人確診新冠肺炎，當中一名患有末期病患的病人不治。醫管局指出，2D病房一個水龍頭樣本對病毒呈陽性。由於聯合醫院有數十名醫護須檢疫，局方會停止分流確診者到該院，並正研究前線醫護每兩周做一次檢測。



醫管局總行政經理何婉霞表示，聯合醫院群組另有一名七十一歲女病人危殆，其餘病人情況穩定，涉事2D病房二十二號至二十六號病牀的水龍頭樣本，對病毒呈陽性。據院方早前公佈，相信是超級傳播者的患者，曾使用二十六號牀。同時，該群組一名七十四歲女病人昨天離世，加上同日不治的三名病人，本港累計一百四十一名新冠病人離世。



聯院暫停收確診者



醫管局總感染控制主任賴偉文稱，局方將加強對入院病人的病毒檢測工作，若病人有呼吸道系統等病徵，入院時檢測結果呈陰性，期望兩日內再為病人做最少一次測試，尤其要採集下呼吸道樣本，以減低「假陰性」的情況，並減少不必要的病牀調動。



賴偉文稱，病人若有特別情況要被探訪，如時間許可，探訪者要先接受檢測；如時間不許可，亦要在探訪後補做測試。局方亦會加快採購病人專用儀器，例如血壓計、抽血帶等，希望明年上半年完成採購，減少病人共用儀器的情況。



雅道遊樂場設採樣站



此外，政府昨天起在鄰近聯合醫院的觀塘秀雅道遊樂場設立流動採樣站，為該院工作人員、訪客和病人提供免費檢測服務。有醫院維修技工表示，上周到2D病房維修期間有戴面罩和手套，認為做過檢測會更安心。另有病房助理指，平日不會接觸2D病房的同事或病人，但由於院內爆發群組，日後工作會提高警覺。



