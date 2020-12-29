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榮瑞樓住戶初步確診恐爆疫

2020-12-29 列印
■瀝源邨榮瑞樓新增一名住戶初步確診。
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　　本港昨天新增六十一宗確診個案，當中十九宗源頭不明，新增病人包括一名一百歲長者，其情況穩定。繼前天青山灣入境事務中心有一名越南籍羈留人士染疫後，馬頭角羈留中心亦有一名越南籍非法入境者確診。患者上月十三日到港，本月十日被警方拘捕後被送旺角警署，十四日起被羈留於馬頭角羈留中心，翌日首次檢測結呈陰性，二十六日做第二次檢測，前天確診。

61新症 19宗源頭不明

　　衞生防護中心表示，六名同處一個羈留室的羈留人士須檢疫，會安排馬頭角羈留中心全員接受檢測，又相信兩名確診羈留人士很大機會在社區感染。

　　此外，沙田瀝源邨榮瑞樓新增一名住戶初步確診，若最終確診，該廈本月累計四個單位出現個案，相關居民須接受強制檢測。衞生防護中心指，四個單位中有三個位處同一層，是相鄰或相對，住戶互不相識，出入時有機會見面，或有飛沫接觸。

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