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200英客逃「疫監」 離瑞士部份匿法國

2020-12-29 列印
　　因應英國出現的變異新冠病毒，瑞士規定本月十四日以來從英國進入瑞士的人士須隔離十天。據英國《每日郵報》報道，約有二百名英國遊客連夜逃離瑞士滑雪勝地韋比耶（Verbier）一間酒店，企圖逃避隔離。據悉部份人已抵達法國。

　　瑞士巴涅市發言人表示，很多人只在隔離區呆了一天，當晚便在黑暗的掩護下離開。他批評政府倉卒要求來自英國的遊客隔離，而且每四人要住在一個二十平方米的房間，可以理解隔離人士的憤怒。

　　同時，新變種病毒肆虐南非，當地單日逾九千五百宗病例，總數突破一百萬大關。此外，南韓防疫部門公佈，首次發現英國新變種病毒個案，該三名患者來自同一家庭，於本月二十二日由英國抵韓。

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