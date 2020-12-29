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美股中段升184點

2020-12-29 列印
　　美國總統特朗普簽署疫情紓困法案，美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報三○一九九點，升一百八十四點；納指則報一二八七五點，升七十一點。滙控美國預託證券價格見四十點二四港元，升零點二四港元；騰訊則見五百二十五點九八港元，升六點九八港元。

　　紐約期金報每盎司一千八百九十四點八美元，升十一點六美元。
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