美領事館促放人 外交部斥混淆是非 港人偷渡案開審10人認罪候判

十二名港人早前因涉嫌偷越邊境，被深圳當局扣押了一百二十八日。其中十人的案件昨在深圳鹽田法院開審，他們當場認罪，法院將擇期宣判。英美多國使領館嘗試派代表前往法院旁聽，但不獲批准。在北京，外交部指斥美方混淆是非，敦促停止干涉中國內政。



案件在昨午在深圳鹽田區人民法院開審，當中鄧棨然及喬映瑜被控組織他人偷越邊境罪，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟則被控偷越邊境罪，他們均當庭認罪。法院表示聽取了檢察機關的公訴意見和被告人及委托律師的辯護意見，將擇期宣判。此外，案中涉及兩名未成年被告，當局將舉行閉門聽證會，依法作出決定。



法院昨傍晚發公告，指部份港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者和被告人親屬旁聽公開審理。法院早前表示，案件將閉門審訊，但昨日回覆傳媒查詢指，將依法公開審訊，目前旁聽席已滿額。



數輛法院車輛及救護車在警察的護送下昨午抵達法院，法院門外圍起兩米高水馬，近十名公安在門外駐守，查問所有進出車輛，並截查部份途人，附近亦有裝甲車戒備。



美國、加拿大、英國及歐洲多國使領館派代表前往法院旁聽，但不成功，在門外逗留一小時後離開。美國駐廣州總領事館在開審前表示，十二名港人的所謂「犯罪」是「逃避暴政」，要求內地當局釋放他們。在北京，外交部發言人趙立堅指斥，美方聲明美方的言論罔顧事實，混淆是非，強調中國是法治國家，敦促美方停止借香港問題干涉中國內政。



十二名港人的家屬發聲明，批評法院以旁聽席已滿為由，拒絕家屬、委託律師等人旁聽，而官派律師拒接電話，過程不公不義。



