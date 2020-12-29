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8‧31港島遊行 運輸工暴動罪成

2020-12-29 列印
　　去年八月三十一日有人在港島發起多處遊行及集會，七名男女被指於當晚在銅鑼灣及灣仔一帶暴動，姚勳智法官昨日於區域法院裁定被告陳佐豪暴動罪及無牌管有無線電通訊器具罪兩罪罪成，其案件將押後至下月十八日判刑，陳佐豪即時還押監房，等候背景報告。其餘六名被告均罪名不成立。

　　七名被告為運輸工人陳佐豪（二十四歲）、商人金君卿（三十三歲）、學生劉宇軒（二十二歲）、學生郭美均（二十歲）、學生許智銳（二十一歲）、裝修工人陳子揚（三十九歲）、鄒咏霖（二十三歲），同被控一項暴動罪。

　　陳佐豪另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

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