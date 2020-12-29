佛具店東違「起底」禁令囚21日

高等法院去年十月頒佈禁制令，禁止任何人「起底」公開警員和其家屬的個人資料。一名廿七歲佛具店東主陳健聰，因對事件感到憤怒，即日在個人facebook帳戶公開轉發共四則帖文，內容包括警員的照片和其妻女的個人資料，並附有「開真槍呀，有排同你玩，香港警察」，「西灣河殺人犯」等評論。他昨日在高等法院承認藐視法庭，被判囚二十一日，不得緩刑，並需支付兩萬元訟費，成為第一位因違反「起底」禁制令而被判處即時入獄的市民。



私隱專員鍾麗玲對法庭裁決表示歡迎。截至今年十二月，私隱專員公署已將五十七宗涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。今次案件是自法庭頒佈與「起底」有關的禁制令以來，第三宗因違反禁制令而被定罪的個案，亦是首宗被告因違反有關禁制令而被判即時入獄。



