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胞妹指墮樓教師與校長關係「唔係咁好」

2020-12-29 列印
　　東華三院李東海小學教師林麗棠去年三月疑因工作壓力，在校內墮樓身亡，教協事後要求就事件召開死因研訊。事隔一年多，死因庭昨日在沒有陪審團下展開正式聆訊，林麗棠胞妹林麗珠出庭作證，指案發當日死者乘頭班車上班，途中在WhatsApp家庭群組發訊指「唔想再見到校長嗰個醜陋嘅臉孔」。林麗珠大驚，回訊指「唔好亂來」。稍後接獲校務處來電，指死者在高處墮下。林麗珠隨後到校察看死者遺物，未發現遺書。

　　林麗珠憶述自一四年羅婉儀出任東華三院李東海小學校長後，羅婉儀與胞姊關係「由頭到尾都唔係咁好嘅」。胞姊生前數年前與校內學生爭執致家長報警處理，其後雙方和解，事發後死者始罹患抑鬱症，須定期覆診，校方一直跟進支援並得悉死者病情。該校老師林美琴作供指，案發前一星期，羅婉儀批評死者「帶澳門團情況唔合規格」，死者曾向林美琴透露因「做嘢唔跟程序」，被羅要求「打悔過書」。

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