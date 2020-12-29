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撞毀「電競之父」超跑 P牌司機料賠數萬

2020-12-29 列印
撞毀「電競之父」超跑 P牌司機料賠數萬
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　　上周六， 一名P牌司機疑遇警方「抄牌」，錯誤「入後波」撞毀後方一輛法拉利超跑及瑪莎拉蒂跑車。慘被撞毀超跑車主，原來是有「香港電競之父」之稱的鍾培生，他事後承認為涉事法拉利超跑車主。

  鍾在其YouTube頻道上載影片，指當日陪父親到醫院，將法拉利停泊在伊利沙伯體育館對開位置，怎料看完醫生發現座駕被拖走。他又說，超跑維修費高達六十至七十萬，形容為「最貴嘅Boxing Day禮物」。對於不少人擔心P牌司機沒能力負擔費用，鍾指，大部份由保險賠償，P牌司機大約只需承擔數萬元。

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